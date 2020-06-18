toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ІГОР СУРКІС ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сьомін не відкидає свого повернення в Динамо

22:17 - Читать на русском
Сьомін не відкидає свого повернення в Динамо
Юрій Сьомін / Vida Press

Колишній тренер Динамо Юрій Сьомін прокоментував можливість втретє очолити київський клуб.

"Не зовсім коректно коментувати цю інформацію. У Динамо є головний тренер, у складі багато молодих хороших гравців. Бачу, що є дуже перспективні хлопці.

"На тему Маркевича я більше не хочу говорити": Суркіс – про чутки щодо потенційного нового тренера Динамо

Я вболіваю за команду, дивлюся матчі. Дивився останню гру з Шахтарем. Як доля розпорядиться – ніхто не знає. Поки що – просто бажаю успіхів не чужому для себе клубу", – сказав Сьомін у коментарі виданню Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, російський тренер очолював Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки. У сезоні 2008/09 здобув з "біло-синіми" золоті медалі чемпіонату України.

Минай – Динамо: Дуелунд веде по Кубок України – азартний дебютант, жахіття мільйонера і нова проблема Михайличенка

blog_ava
Едерсон сміявся біля лежачого партнера, якому завдав жахливої травми – обурлива поведінка голкіпера Манчестер Сіті
12:08
8935
Теги
Динамо Динамо Юрій Юрій Сьомін
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
38
хв
Маріуполь
17:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук