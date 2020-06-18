Сьомін не відкидає свого повернення в Динамо

Колишній тренер Динамо Юрій Сьомін прокоментував можливість втретє очолити київський клуб.

"Не зовсім коректно коментувати цю інформацію. У Динамо є головний тренер, у складі багато молодих хороших гравців. Бачу, що є дуже перспективні хлопці.

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Я вболіваю за команду, дивлюся матчі. Дивився останню гру з Шахтарем. Як доля розпорядиться – ніхто не знає. Поки що – просто бажаю успіхів не чужому для себе клубу", – сказав Сьомін у коментарі виданню Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, російський тренер очолював Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки. У сезоні 2008/09 здобув з "біло-синіми" золоті медалі чемпіонату України.

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