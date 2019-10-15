Семеду заявил, что Португалия создала достаточно возможностей, чтобы обыграть Украину

Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду поделился впечатлениями после матча отбора Евро-2020 против Украины (1:2).

"Мы всегда хотим побеждать. К сожалению, сегодня не удалось. Но не нужно вешать нос, мы провели отличный матч.

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Мы хорошо отреагировали, когда счет стал 0:2. Они забили всего из двух голевых моментов, а мы не реализовали кучу шансов", – цитирует Семеду пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальное первенство.

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