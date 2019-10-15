Семеду заявил, что Португалия создала достаточно возможностей, чтобы обыграть Украину

Евро-2020 — 03:40 4760
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Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду
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Украина – Португалия: Роналду разочарован поражением, поностальгировал по Киеву и прокомментировал юбилейный голЕвро-2020 — 02:06 1896
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Украина – Португалия: Малиновский объяснил значительное количество ошибок нашей командыЕвро-2020 — 01:00 794
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Украина – Португалия: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоСборная Украины — 00:51 2207
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Евро-2020, квалификация: Англия в шаге от выхода из группы, Франция и Турция разошлись миромЕвро-2020 — 14 окт 417