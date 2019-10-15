Семеду заявив, що Португалія створила достатньо нагод, щоб обіграти Україну

Захисник збірної Португалії Нелсон Семеду поділився враженнями після матчу відбору Євро-2020 проти України (1:2).

"Ми завжди хочемо перемагати. На жаль, сьогодні не вдалося. Але не потрібно вішати носа, ми провели відмінний матч.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми добре відреагували, коли рахунок став 0:2. Вони забили всього з двох гольових моментів, а ми не реалізували купу шансів", – цитує Семеду прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

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