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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Семеду заявив, що Португалія створила достатньо нагод, щоб обіграти Україну

08:50 751 Читать на русском
Семеду заявив, що Португалія створила достатньо нагод, щоб обіграти Україну
Нелсон Семеду (ліворуч) / Футбол 24

Захисник збірної Португалії Нелсон Семеду поділився враженнями після матчу відбору Євро-2020 проти України (1:2).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ми завжди хочемо перемагати. На жаль, сьогодні не вдалося. Але не потрібно вішати носа, ми провели відмінний матч.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми добре відреагували, коли рахунок став 0:2. Вони забили всього з двох гольових моментів, а ми не реалізували купу шансів", – цитує Семеду прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

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Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду
03:20
21025
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Португалія Португалія Нелсон Семеду Нелсон Семеду
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