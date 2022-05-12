Селтик не остался без трофеев в сезоне 2021/22, став чемпионом Шотландии.

Оформить чемпионство в шотландской премьер-лиге Селтик сумел в поединке с Данди Юнайтед в 37 туре первенства. Для этого хватило ничьей – "кельты" сыграли 1:1 и завоевали трофей, опередив Рейнджерс на 4 очка за 1 тур до конца чемпионата.

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Отметим, что это 52-й чемпионский титул Селтика в истории. Рейнджерс по-прежнему опережает своего принципиального соперника, имея в активе 55 чемпионств Шотландии.

Напомним, что в прошлом сезоне Рейнджерс торжествовал в чемпионате, а до этого Селтик непременно завоевал трофей в течение 9 лет подряд.

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