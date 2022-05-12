Селтік не залишився без трофеїв у сезоні 2021/22, ставши чемпіоном Шотландії.

Оформити чемпіонство у шотландській Прем'єр-лізі Селтік зумів у поєдинку з Данді Юнайтед у 37-му турі першості. Для цього вистачило нічиєї – "кельти" зіграли 1:1 та здобули трофей, випередивши Рейнджерс на 4 очки за 1 тур до кінця чемпіонату.

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Зазначимо, що це 52-е золото Селтіка в історії турніру. Рейнджерс все ще випереджає свого принципового суперника, маючи в активі 55 чемпіонств Шотландії.

Нагадаємо, що у минулому сезоні клуб, який очолював Стівен Джеррард, тріумфував у тамтешній Прем'єр-лізі, а до цього Селтік неодмінно здобував трофей протягом 9 років поспіль.

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