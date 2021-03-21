Шотландия, Премьер-лига, 32-й тур

Селтик – Рейнджерс – 1:1

Голы: Эльюнусси, 23 – Морелос, 38

Екс-хавбек Ювентуса Мареска може очолити Селтік

Рейнджерс на очередное главное противостояние Шотландии прибыл в статусе досрочного чемпиона. В свою очередь кризисный Селтик главной целью в дерби обозначил желание нанести "синим" первое поражение в чемпионате сезона 2020/21. Такой расклад сил заставил обе команды действовать активно с первых минут.

Лучше в дебюте выглядел Селтик. "Кельты" регулярно создавали номинальным гостям проблемы с левого фланга атаки, где в напряжении оппонентов держал Эдуар. В конце концов, гол "обручей" пришел именно из этой зоны. Это Макргегор пасом из центрального круга снова бросил в прорыв Эдуара, тот оторвался от соперника и навесил на линию вратарской, а Мохаммед Эльюнусси мастерски забил в падении головой.

А несколько минут спустя Селтик мог удвоить преимущество. Однако, арбитр за падение Эдуара в штрафной зоне Джерс наказал... самого нападающего "кельтов", наградив его "горчичником" за симуляцию. Эпизод со спасением от рефери окрылил Рейнджерс. Подопечные Джеррарда перехватили инициативу и сумели сравнять счет: "синие" разыграли угловой с подачей на Балогуна, тот сбросил на дальнюю штангу, где Альфредо Морелос вколотил мяч в сетку – 1:1!

Во второй половине преимущество Селтика стала еще более ощутимым. "Кельты" фактически перекрыли кислород средней линии Джерс, а сами активно создавали моменты впереди. Однако, ребятам Кеннеди откровенно не везло. Перспективные выстрелы Уэлша, Эдуара, Тёрнбулла только размяли ветерана Макгрегора. Дожать Рейнджерс хозяева так и не смогли – чемпион этого года пока остается непобедимым.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ