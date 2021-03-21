Шотландія, Прем'єр-ліга, 32-й тур

Селтік – Рейнджерс – 1:1

Голи: Ельюнуссі, 23 – Морелос, 38

Екс-хавбек Ювентуса Мареска може очолити Селтік

Рейнджерс на чергове головне протистояння Шотландії прибув у статусі дострокового чемпіона. Натомість кризовий Селтік за головну ціль у дербі мав бажання завдати "синім" першої поразки в чемпіонаті сезону 2020/21. Такий розклад сил змусив обидві команди діяти активно зі стартових хвилин.

Краще в дебюті виглядав Селтік. "Кельти" регулярно створювали номінальним гостям проблеми з лівого флангу атаки, де в напрузі опонентів тримав Едуар. Зрештою, гол "обручів" прийшов саме з цієї зони. Це Макргегор пасом із центрального кола вкотре кинув у прорив Едуара, той відірвався від суперника й навісив на лінію воротарського, а Мохаммед Ельюнуссі майстерно забив у падінні головою.

А за кілька хвилин Селтік міг подвоїти перевагу. Однак, арбітр за падіння Едуара в карній зоні Джерс покарав... самого нападника "кельтів", нагородивши його "гірчичником" за симуляцію. Епізод із порятунком від рефері окрилив Рейнджерс. Підопічні Джеррарда перехопили ініціативу й зуміли зрівняти рахунок: "сині" розіграли кутовий із подачею на Балогуна, той скинув на дальню стійку, де Альфредо Морелос вгатив м'яч у сітку – 1:1!

У другій половині перевага Селтіка стала ще відчутнішою. "Кельти" фактично перекрили кисень середній лінії Джерс, а самі активно створювали нагоди попереду. Проте, хлопцям Кеннеді відверто не щастило. Перспективні постріли Велша, Едуара, Тернбулла лише розім'яли ветерана Макгрегора. Дотиснути Рейнджерс господарі так і не змогли – цьогорічний чемпіон поки залишається непереможним.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ