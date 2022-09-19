Шотландія, 8 тур

Сент-Міррен – Селтік – 2:0

Голи: О'Хара, 43, Аюнга, 53

Чинні чемпіони та лідери тамтешньої першості несподівано поступилися на полі Сент-Міррена, пропустивши два голи після флангових подач. Таким чином завершилася безпрограшна серія Селтіка в рамках чемпіонату Шотландії, яка тривала 364 дні. Попередня поразка "кельтів" датована 18 вересня 2021-го – тоді також на виїзді поступилися Лівінгстону.

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Зауважимо, що до старту Ліги чемпіонів Селтік виграв усі матчі на внутрішній арені, а після того ще не перемагав. Шотландці поступилися Реалу та зіграли внічию з Шахтарем у ЛЧ, а тепер програли Сент-Міррену.