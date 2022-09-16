"Моя награда игрока матча – это для моих одноклубников. У меня было несколько хороших забегов, но не хватало эффективности в решающие моменты.

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Конечно, после двух матчей наше турнирное положение не самое лучшее, но в футболе все быстро меняется. Мы надеемся, что так будет и в нашем случае", – приводит слова Жоты официальный сайт УЕФА.

Отметим, что именно португалец стал лучшим игроком поединка Селтик – Шахтер, однако его старания так и не помогли вырвать победу. Команды в итоге завершили с ничейным результатом 1:1.

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