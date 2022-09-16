Звезда Селтика назвал проблему, помешавшую шотландцам победить Шахтер
Форвард Селтика Жоау Фелипе Жота поделился эмоциями от поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.
"Моя награда игрока матча – это для моих одноклубников. У меня было несколько хороших забегов, но не хватало эффективности в решающие моменты.
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Конечно, после двух матчей наше турнирное положение не самое лучшее, но в футболе все быстро меняется. Мы надеемся, что так будет и в нашем случае", – приводит слова Жоты официальный сайт УЕФА.
Отметим, что именно португалец стал лучшим игроком поединка Селтик – Шахтер, однако его старания так и не помогли вырвать победу. Команды в итоге завершили с ничейным результатом 1:1.
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