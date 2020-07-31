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Селтик определился с будущим Шведа – украинец имеет много вариантов в Европе

19:31 - Читати українською
Селтик определился с будущим Шведа – украинец имеет много вариантов в Европе
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед не впечатлил руководство клуба своей игрой.

"Кельты" уже в ближайшее время планируют подыскать Шведу новую команду, где бы он мог получать регулярную игровую практику, сообщает Glasgow Times.

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По информации издания, Селтик рассматривает предложения от ряда клубов из Бельгии, Нидерландов и Португалии. Отмечается, что тренерский штаб не рассчитывает на украинца, поэтому новый сезон он точно начнет в аренде в другом клубе.

Напомним, что сезон 2019/20 стал не очень удачным для Марьяна Шведа. В активе украинца только 3 матча за Селтик во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Марьян Марьян Швед Селтик Селтик
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