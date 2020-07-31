Ярмоленко – автор лучшего гола сезона в Вест Хэме по версии Football London

В том матче Ярмоленко появился на поле во второй половине, когда счет был 2:2, а незадолго до финального свистка гол украинец принес победу Вест Хэму. Именно этот мяч британское издание Football London назвало лучшим голом сезона для "молотков".

Вест Хэм – Астон Вилла: Ярмоленко забил в финале АПЛ чемпиону мира, оказался в топе лучших, но есть огромный минус

"Деклан Райс в предпоследнем домашнем матче сезона забил молниеносный гол в ворота Уотфорда с 30-ти метров, но здесь есть явный победитель. Не только за качество удара, но и за его важность мы наградили Андрея Ярмоленко за мяч против Челси на 89-й минуте.

"Молотки" не знали вкуса победы после возобновления сезона в течение трех матчей и не ожидали получить выгоды против более статусного соперника, но после великолепной контратаки Антонио Рюдигер позволил украинцу пробить из пределов штрафной – мяч прошел мимо Кепы точно в ворота. Возможно, этот гол перевернул сезон для Вест Хэма", – описывает достижение Ярмоленко Football London.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ