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Ярмоленко – автор лучшего гола сезона в Вест Хэме по версии Football London

18:52 - Читати українською
Ярмоленко – автор лучшего гола сезона в Вест Хэме по версии Football London
Ярмоленко забивает Челси / Getty images

Вингер лондонского Вест Хэма получил награду за свой гол в ворота Челси в рамках 32-го тура АПЛ.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

В том матче Ярмоленко появился на поле во второй половине, когда счет был 2:2, а незадолго до финального свистка гол украинец принес победу Вест Хэму. Именно этот мяч британское издание Football London назвало лучшим голом сезона для "молотков".

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"Деклан Райс в предпоследнем домашнем матче сезона забил молниеносный гол в ворота Уотфорда с 30-ти метров, но здесь есть явный победитель. Не только за качество удара, но и за его важность мы наградили Андрея Ярмоленко за мяч против Челси на 89-й минуте.

"Молотки" не знали вкуса победы после возобновления сезона в течение трех матчей и не ожидали получить выгоды против более статусного соперника, но после великолепной контратаки Антонио Рюдигер позволил украинцу пробить из пределов штрафной – мяч прошел мимо Кепы точно в ворота. Возможно, этот гол перевернул сезон для Вест Хэма", – описывает достижение Ярмоленко Football London.

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Англия Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Видеоновости Украинцы за рубежом Вест Хэм - Челси
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