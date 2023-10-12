Абада дал понять клубному руководству, что больше не сможет защищать цвета команды, фанаты которой открыто поддерживают Палестину в военном конфликте с Израилем. Об этом информирует one.co.il.

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Ситуация усложняется травмой игрока. Совсем недавно на тренировке сборной Израиля перед игрой в Румынии Абада порвал сухожилие и был прооперирован в Лондоне. Врачи предписали ему покой на 2,5 месяца. Его трансферная стоимость оценивается чуть более 10 млн евро, и недавно игрок продлил контракт с шотландским клубом до лета 2027 года.

Тем не менее, Лиэль связался со своим агентом и дал ему задачу найти выход из этой ситуации.

Напомним, что фанаты Селтика поддержали агрессора Палестину в войне с Израилем и стоял на своём даже после официального осуждения такого поведения со стороны клубного руководства.

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