Сельта в меньшинстве удержала победу над Леганесом и поднялась из зоны вылета: 25-й тур Ла Лиги, суббота

Сельта в домашнем матче одолела Леганес. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 25-й тур

Сельта – Леганес – 1:0

Голы: Аспас, 62

Удаление: Брадаріч, 21 (С)

Реал Сосьедад – Валенсия – начало в 19:30

Сверхрезультативная перестрелка в видеообзоре матча Бетис – Мальорка – 3:3

Испанский уикенд открывала встреча аутсайдеров первенства Сельта – Леганес. Уже в первом тайме хозяева поля остались в меньшинстве. Брадарич жестким подкатом сбил с ног Бустинсу, и судья принял решение о прямой красной карточе. Однако это не повлияло на игру Сельты и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Вторую половину встречи активнее начали хозяева. На 62-й Яго Аспас подхватил прекрасную передачу со штрафного и в касание отправил мяч в дальний угол – 1:0. У соперников было несколько интересных моментов, но ворота хозяев в этом матче остались неприступной крепостью. Благодаря этой победе Сельта смогла выйти из зоны вылета и занимает 17-ю строчку турнирной таблицы, в свою очередь Леганес так и остался на 19-м.

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