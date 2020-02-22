Сельта у меншості втримала перемогу над Леганесом і піднялась із зони вильоту: 25-й тур Ла Ліги, субота

Сельта в домашньому матчі здолала Леганес. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 25-й тур

Сельта – Леганес – 1:0

Голи: Аспас, 62

Вилучення: Брадаріч, 21 (С)

Реал Сосєдад – Валенсія – початок о 19:30

Надрезультативна перестрілка у відеоогляді матчу Бетіс – Мальорка – 3:3

Іспанський вікенд відкривала зустріч аутсайдерів першості Сельта – Леганес. Уже в першому таймі господарі поля залишились у меншості. Брадаріч жорстким підкатом збив з ніг Бустінсу, і суддя прийняв рішення про пряму червону картку. Проте, це не вплинуло на гру Сельти і команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

Другу половину зустрічі активніше розпочали господарі. На 62-й Яго Аспас підхопив чудову передачу зі штрафного і в дотик спрямував м'яч у дальній кут – 1:0. У суперників було кілька цікавих моментів, але ворота господарів у цьому матчі залишились неприступною фортецею. Завдяки цій перемозі Сельта змогла вийти із зони вильоту і посідає 17-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Леганес так і залишився 19-м.

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