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Сверхрезультативная перестрелка в видеообзоре матча Бетис – Мальорка – 3:3

11:05 2 Читати українською
Сверхрезультативная перестрелка в видеообзоре матча Бетис – Мальорка – 3:3
Бетис – Мальорка – 3:3 – видео голов и обзор матча / твиттер ФК Бетис

Бетис и Мальорка так и не выявили сильнейшего в сверхрезультативном матче 25-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бетис – Мальорка.

19’ Серхио Каналес
34’ Набиль Фекир
48’ Санчес Хоакин
 
Кучо Эрнандес 16’
Анте Будимир 27’
Такефуса Кубо 70’
16’ Кучо Эрнандес
19’ Серхио Каналес
27’ Анте Будимир
34’ Набиль Фекир
48’ Санчес Хоакин
70’ Такефуса Кубо

Команды начали забивать почти сразу: уже на 16 минуте Кучо после рикошета пробил с лёта точно в дальний угол. За 3 минуты Каналес выровнял положение, реализовав пенальти. До перерыва команды забили еще по голу: Будимир без проблем забил после великолепной комбинации с участием Кубо и Кучо Эрнандеса, а Фекир перед перерывом реализовал второй пенальти.

Бетис расписал сверхрезультативную ничью с Мальоркой – команды забили по три гола

В начале второй половины уже Бетис вышел вперед, Хоакин прорвался по левому флангу и точно пробил в дальний угол в особенном для себя поединке. Но последнее слово было за Мальоркой, Куба установил окончательный счет ударом из пределов штрафной.

Таким образом, Бетис набрал 30 очков, оставшись на двенадцатой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как Мальорка, набрав 22 пункта, поднялась на семнадцатую строчку.

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Испания Мальорка Мальорка Бетис Бетис Видеоновости Бетис - Мальорка
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