Сверхрезультативная перестрелка в видеообзоре матча Бетис – Мальорка – 3:3

Бетис и Мальорка так и не выявили сильнейшего в сверхрезультативном матче 25-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бетис – Мальорка.

Команды начали забивать почти сразу: уже на 16 минуте Кучо после рикошета пробил с лёта точно в дальний угол. За 3 минуты Каналес выровнял положение, реализовав пенальти. До перерыва команды забили еще по голу: Будимир без проблем забил после великолепной комбинации с участием Кубо и Кучо Эрнандеса, а Фекир перед перерывом реализовал второй пенальти.

Бетис расписал сверхрезультативную ничью с Мальоркой – команды забили по три гола

В начале второй половины уже Бетис вышел вперед, Хоакин прорвался по левому флангу и точно пробил в дальний угол в особенном для себя поединке. Но последнее слово было за Мальоркой, Куба установил окончательный счет ударом из пределов штрафной.

Таким образом, Бетис набрал 30 очков, оставшись на двенадцатой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как Мальорка, набрав 22 пункта, поднялась на семнадцатую строчку.