В рамках субботней программы 32-го тура Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 32-й тур

Сельта – Лас-Пальмас – 4:1

Голы: Аспас, 37, 76, Сведберг, 39, Дувикас, 71 – Херцог, 11

Райо Вальекано – Осасуна – начало в 17:15

Валенсия – Бетис – начало в 19:30

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Сельта в родных стенах разгромила Лас-Пальмас (4:1). Героем встречи стал Аспас, который поучаствовал в каждом из четырех голов хозяев – Яго оформил дубль и отдал два ассиста. Благодаря этому успеху галисийцы оторвались от зоны вылета на шесть очков. Лас-Пальмас же потерпел пятое поражение подряд, а общая безвыигрышная серия канарцев в Ла Лиге достигла восьми туров.

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