Сельта розгромила Лас-Пальмас, відірвавшись від зони вильоту – Аспас долучився до чотирьох голів
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 32-й тур
Сельта – Лас-Пальмас – 4:1
Голи: Аспас, 37, 76, Сведберг, 39, Дувікас, 71 – Херцог, 11
Райо Вальєкано – Осасуна – початок о 17:15
Валенсія – Бетіс – початок о 19:30
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Сельта у рідних стінах розгромила Лас-Пальмас (4:1). Героєм зустрічі став Аспас, який взяв участь у кожному з чотирьох голів господарів – Яго оформив дубль і віддав два асисти. Завдяки цьому успіху галісійці відірвалися від зони вильоту на шість очок. Лас-Пальмас же зазнав п'ятої поразки поспіль, а загальна безвиграшна серія канарців у Ла Лізі досягла восьми турів.
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