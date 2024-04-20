У рамках суботньої програми 32-го туру Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 32-й тур

Сельта – Лас-Пальмас – 4:1

Голи: Аспас, 37, 76, Сведберг, 39, Дувікас, 71 – Херцог, 11

Райо Вальєкано – Осасуна – початок о 17:15

Валенсія – Бетіс – початок о 19:30

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Сельта у рідних стінах розгромила Лас-Пальмас (4:1). Героєм зустрічі став Аспас, який взяв участь у кожному з чотирьох голів господарів – Яго оформив дубль і віддав два асисти. Завдяки цьому успіху галісійці відірвалися від зони вильоту на шість очок. Лас-Пальмас же зазнав п'ятої поразки поспіль, а загальна безвиграшна серія канарців у Ла Лізі досягла восьми турів.

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