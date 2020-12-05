Программу 12-го тура Ла Лиги открывала встреча Атлетика и Сельты в Бильбао. Матч был важным для обеих команд: баски в случае победы поднялись бы на шестую строчку в турнирной таблице, а галисийцам выиграш бы принёс 13 очков – столько же имеют команды от девятой до четырнадцатой позиций в чемпионате. Интересно, что Атлетико в последних шести пятничных матчах ни разу не проиграл, а Сельта не выиграла ни один из шести крайних поединков в этот день недели.

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На этот раз гостям удалось оборвать печальную статистику. В первом тайме голов забито не было, но некоторое преимущество имели "матрасники" – впрочем, после перерыва хозяева сгорели. На 61-й минуте Мальо вывел Сельту вперёд, расстреляв ворота с острого угла после скидки от Мины, а на 78-й Аспас удвоил преимущество. Ему помог голкипер Симон, который бросил мяч точно на ногу Яго, и защитник, срикошетивший удар в дальний угол – 0:2. Атлетик капитулировал.

Таким образом, Сельта набрала 13 очков и поднялась на четырнадцатую позицию в турнирной таблице. Атлетик, имея столько же очков, держится на девятой строчке.

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