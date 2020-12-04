Програму 12-го туру Ла Ліги відкривала зустріч Атлетіка та Сельти у Більбао. Матч був важливим для обох команд: баски в разі перемоги піднялися б на шосту сходинку в турнірній таблиці, а галісійцям виграш приніс би 13 очок – стільки ж мають команди від дев'ятої до чотирнадцятої позицій у чемпіонаті. Цікаво, що Атлетіко в останніх шести п'ятничних матчах жодного разу не програв, а Сельта не виграла жоден із шести крайніх поєдинків в цей день тижня.

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Цього разу гостям вдалося обірвати сумну статистику. В першому таймі голів забито не було, але деяку перевагу мали "матрацники" – втім, по перерві господарі згоріли. На 61-й хвилині Мальйо вивів Сельту вперед, розстрілявши ворота з гострого кута після скидки від Міни, а на 78-й Аспас подвоїв перевагу. Йому допоміг голкіпер Сімон, який вкинув м'яч точно на ногу Яго, та захисник, який зрикошетив удар у дальній кут – 0:2. Атлетік капітулював.

Таким чином, Сельта набрала 13 очок і піднялася на чотирнадцяту позицію в турнірній таблиці. Атлетік, маючи стільки ж очок, тримається на дев'ятій сходинці.

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