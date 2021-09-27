Гранада на выезде встречалась с Сельтой. Первый тайм поединка был довольно скучным – ни одного опасного момента. Команды обменялись несколькими ударами, и ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи достойных внимания моментов не было до 73-й минуты, пока хозяева не заработали одиннадцатиметровый за фол Дуарте в штрафной. Его не сумел реализовать Аспас – соперника спас голкипер. Обе команды отчаянно стремились вырваться вперед, и уже на последних минутах компенсированного времени это удалось хозяевам – отличился Суарес. В итоге – минимальная победа Сельты.

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