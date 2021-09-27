В рамках 7-го туру іспанської Прімери Гранада на виїзді поступилась Сельті. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Гранада на виїзді зустрічалась із Сельтою. Перший тайм поєдинку був досить нудним – жодного небезпечного моменту. Команди обмінялися кількома ударами, і пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другій половині зустрічі вартих уваги моментів не було аж до 73-ї хвилини, поки господарі не заробили одинадцятиметровий за фол Дуарте у штрафному майданчику. Його не зумів реалізувати Аспас – суперника врятував голкіпер. Обидві команди відчайдушно прагнули вирватись уперед, і вже на останніх хвилинах компенсованого часу це вдалось господарям – відзначився Суарес. У підсумку – мінімальна перемога Сельти.

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