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Селюк похвастался своим трансфером легионера из России в Динамо

10:14 151 Читати українською
Селюк похвастался своим трансфером легионера из России в Динамо
Бенито и Ракицкий / Фото ФК Зенит

Одиозный агент Дмитрий Селюк заявил, что хавбек Динамо Бенито значительно повысил финансовое положение Тамбова.

"Не могу не вспомнить историю с Бенито. Сейчас полузащитник в киевском Динамо.

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У Тамбова был маленький бюджет, там тоже было, по-моему, пять или шесть моих футболистов. Три месяца поиграл – и ЦСКА взял Седрика Гогуа, Бенито в Киев ушел. Всех разобрали.

Получилось, что Тамбов чувствует себя хорошо, не в зоне вылета, и финансово все там хорошо – только на продаже моих двух футболистов заработали почти миллион евро. Почему я это говорю? Это и есть правильное сотрудничество в футбольной сфере", – цитирует Селюка tribuna.

Напомним, 21-летний нигериец подписал контракт с киевлянами до июня 2023-го. Бенито после перехода в Динамо успел отличиться тремя голами за дубль киевлян.

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