"Европейский футбол ждет экономический коллапс": Селюк советует готовиться к серьезным проблемам

Одиозный агент Дмитрий Селюк прогнозирует тяжелые времена для футбола после пандемии коронавируса.

"Сейчас меня раздражают слухи о трансферах. В таких условиях полная ерунда говорить, кто кого покупает. Клубы не знают, что будет с их финансовым состоянием. Мне кажется, что это делается для того, что заполнять пустоту.

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Мы уже смотрим белорусский футбол, вероятно, в середине апреля возобновят свой чемпионат китайцы. Чемпионат Испании, я думаю, будут доигрывать, вполне реально сделать это за июнь. В целом, европейский футбол ждет экономический коллапс. Чем быстрее победят этот вирус, тем меньше проблем будет у клубов. Мы должны быть дисциплинированными", – сказал Селюк в комментарии Великому Футболу.

Напомним, большинство европейских чемпионатов ушли на паузу до конца апреля, а Евро вообще пришлось перенести на год.

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