Селін після вояжу за кордон може опинитись в Десні
18:01 - Читать на русском
Колишній гравець збірної України Євген Селін має шанси знову заграти у вітчизняній еліті.
33-річний оборонець після вояжу за кордон може продовжити кар'єру в Десні, інформує Динамоманія.
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Селін перебуває у статусі вільного агента після того, як покинув Анортосіс. На Кіпрі Євген провів останні два роки, а до цього встиг ще пограти в Греції та Угорщині. В Україні футболіст захищав кольори Ворскли, Металіста й Динамо.
До слова, сезон 2021/22 Десна, у яку сватають Євгена Селіна, розпочне матчем проти Чорноморця 25 липня.
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