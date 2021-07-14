Колишній гравець збірної України Євген Селін має шанси знову заграти у вітчизняній еліті.

Євген Селін може опинитись в Десні / Сайт Анортосіса

33-річний оборонець після вояжу за кордон може продовжити кар'єру в Десні, інформує Динамоманія.

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Селін перебуває у статусі вільного агента після того, як покинув Анортосіс. На Кіпрі Євген провів останні два роки, а до цього встиг ще пограти в Греції та Угорщині. В Україні футболіст захищав кольори Ворскли, Металіста й Динамо.

До слова, сезон 2021/22 Десна, у яку сватають Євгена Селіна, розпочне матчем проти Чорноморця 25 липня.

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