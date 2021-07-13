Защитник Кристиан Биловар и хавбек Викентий Волошин имеют шансы стать новичками Десны, утверждает Sport Arena.

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Оба провели с основой Динамо первый сбор, но на второй Луческу и тренерский штаб их не взяли, а потому они отправились в Чернигов на просмотр. За Динамо U-21 Биловар сыграл 24 матча в прошлом сезоне, Волошин провел на поле тоже 24 поединка, но еще записал в свой актив 15 голов.

К слову, в расположении Десны находятся еще три потенциальных новичка – защитник Александр Сафронов и полузащитники Тарас Завийский и Евгений Цымбалюк.

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