Селин покинул МТК

Защитник Евгений Селин покинул венгерский МТК после вылета команды в низший дивизион.

Футбольный агент Александр Панков в своем Instagram сообщил, что его клиент Евгений Селин больше не является игроком МТК Будапешт.

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Женя Селин вернулся в Киев после годичного турне в Венгрии. К сожалению, его МТК покинул высшую лигу и нам пора двигаться дальше.

Переговоры с новыми клубами идут динамично, ведь Селя провел хороший сезон. Скоро будем определяться. Уверен, выбор будет правильным", – написал Панков.

В сезоне 2018/19 Селин провел 29 матчей в составе МТК, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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