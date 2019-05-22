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Селин покинул МТК

13:37 45 Читати українською
Селин покинул МТК
Евгений Селин / ФК МТК

Защитник Евгений Селин покинул венгерский МТК после вылета команды в низший дивизион.

Футбольный агент Александр Панков в своем Instagram сообщил, что его клиент Евгений Селин больше не является игроком МТК Будапешт.

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Женя Селин вернулся в Киев после годичного турне в Венгрии. К сожалению, его МТК покинул высшую лигу и нам пора двигаться дальше.

Переговоры с новыми клубами идут динамично, ведь Селя провел хороший сезон. Скоро будем определяться. Уверен, выбор будет правильным", – написал Панков.

В сезоне 2018/19 Селин провел 29 матчей в составе МТК, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Женя Селин вернулся в Киев после годичного турне в Венгрии ? К сожалению его ФК «МТК» покинул Высшую Лигу, и нам пора двигаться дальше ️️ Переговоры с новыми клубами идут динамично, ведь Селя провёл хороший сезон, сыграл 2️⃣9️⃣ игр, отдал 3️⃣ голевые передачи, забил 1️⃣ гол ️ Скоро будем определяться, уверен выбор будет правильным ️? Динамовцы всегда рады сделать фото с этой прекрасной картиной

Публикация от ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Мир Евгений Селин Евгений Селин МТК МТК Александр Панков
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