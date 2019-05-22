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Селін покинув МТК

13:37 582 Читать на русском
Селін покинув МТК
Євген Селін / ФК МТК

Захисник Євген Селін покинув угорський МТК після вильоту команди у нижчий дивізіон.

Футбольний агент Олександр Панков у своєму Instagram повідомив, що його клієнт Євген Селін більше не є гравцем МТК Будапешт.

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Женя Селін повернувся до Києва після річного турне в Угорщині. На жаль, його МТК покинув вищу лігу і нам час рухатися далі.

Переговори з новими клубами йдуть динамічно, адже Селя провів хороший сезон. Скоро будемо визначатися. Впевнений, вибір буде правильним", – написав Панков.

У сезоні 2018/19 Селін провів 29 матчів у складі МТК, в яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.

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Женя Селин вернулся в Киев после годичного турне в Венгрии ? К сожалению его ФК «МТК» покинул Высшую Лигу, и нам пора двигаться дальше ️️ Переговоры с новыми клубами идут динамично, ведь Селя провёл хороший сезон, сыграл 2️⃣9️⃣ игр, отдал 3️⃣ голевые передачи, забил 1️⃣ гол ️ Скоро будем определяться, уверен выбор будет правильным ️? Динамовцы всегда рады сделать фото с этой прекрасной картиной

Публикация от ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

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Теги
Українці за кордоном Трансфери Світ Євген Селін Євген Селін МТК МТК Олександр Панков
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