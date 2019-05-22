Селін покинув МТК

Захисник Євген Селін покинув угорський МТК після вильоту команди у нижчий дивізіон.

Футбольний агент Олександр Панков у своєму Instagram повідомив, що його клієнт Євген Селін більше не є гравцем МТК Будапешт.

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Женя Селін повернувся до Києва після річного турне в Угорщині. На жаль, його МТК покинув вищу лігу і нам час рухатися далі.

Переговори з новими клубами йдуть динамічно, адже Селя провів хороший сезон. Скоро будемо визначатися. Впевнений, вибір буде правильним", – написав Панков.

У сезоні 2018/19 Селін провів 29 матчів у складі МТК, в яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.

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