"Моя Украина – от Донецка до Ужгорода". Вот такое название и будет иметь благотворительный прощальный матч, который мы организуем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное – чтобы от этой встречи пользу получили наши военные.

Селезнев проведет прощальный матч в Ужгороде – Мудрик, Довбик и легенды украинского футбола примут участие

Украинские воины – наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего цивилизованного мира, который объединился, чтобы противостоять кровавому захватчику. Этот матч действительно прощальный для меня. Но я посвящаю его нашим защитницам и защитникам. Если бы не они, не было бы футбола, не было бы Украины. Спасибо вам, ребята и девушки!

Матч состоится в Ужгороде на Авангарде. Осталось меньше месяца. У нас впереди много работы. Мы стремимся провести матч на высоком уровне, чтобы собрать серьезную сумму для наших военных. Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке. Вместе – победим. Слава Украине, друзья", – написал Селезнев в своем Instagram.

Напомним, Евгений за свою карьеру успел поиграть за Шахтер, киевский Арсенал, Днепр, Колос и Минай. Также выступал и за рубежом, в частности, в российской Кубани, турецких Карабюкспоре, Акхисарспоре и Бурсаспоре, в испанской Малаге. Селезнев является третьим лучшим голеадором в истории чемпионата Украины – 117 голов.

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