Селезнев выделил лучших и худших тренеров в своей карьере

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев поделился мыслями о сотрудничестве с бывшими наставниками.

"С кем из тренеров мне было комфортнее всего работать? Трудный вопрос. У каждого тренера были свои плюсы и минусы. Не могу одного выбрать. И при Луческу мне в свое время было комфортно, и при Рамосе, и при Маркевиче, и при Михайличенко за сборную, и при Заварове, и в Турции. Трудно, у меня было очень много хороших тренеров. Наверное, Окан Бурук в Турции. Я с ним два трофея выиграл – с командой, которая не попадала даже в "десятку".

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А вот худший для меня однозначно Фонсека. Тренирует он Рому – и что? Что он выиграл с командой? На каком месте идет? Не говорю, хороший он или плохой. Я говорю лично за себя. Это были бытовые моменты, все вместе. Он выбрал такой путь. Команда играла при Фонсеке? Это Фонсеки команда? Пример. При Рамосе мы играли в один футбол, при Маркевиче – в другой. Фонсека Шахтер не изменил. Как можно было посадить Рака (Ярослава Ракицкого – прим.) на трибуну, кричать, что я играю в два нападающих, а затем вылететь из Лиги чемпионов и говорить, что не он виноват? Я ушел, Срна и Ракицкий. После этого как такового стержня нет", – сказал Селезнев на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Селезнев – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в Шахтере в 2002 году, за который выступал до 2009-го. Впоследствии Евгений еще дважды возвращался в лагерь "оранжево-черных": в сезоне 2011/12 и в 2016 году. Кроме "горняков" успел поиграть за киевский Арсенал, Днепр, российскую Кубань, испанскую Малагу и турецкие Карабюкспор, Акхисар Беледиеспор и Бурсаспор.

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