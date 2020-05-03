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Селезньов виділив найкращих і найгірших тренерів у своїй кар'єрі

3 травня 10:17 1392 Читать на русском
Селезньов виділив найкращих і найгірших тренерів у своїй кар'єрі
Євген Селезньов / Фото з відкритих джерел

Екс-нападник збірної України Євген Селезньов поділився думками щодо співпраці з колишніми наставниками.

"З ким із тренерів мені було найкомфортніше працювати? Важке питання. У кожного тренера були свої плюси і мінуси. Не можу одного вибрати. І при Луческу мені свого часу було комфортно, і при Рамосі, і при Маркевичі, і при Михайличенкові за збірну, і при Заварові, і в Туреччині. Важко, у мене було дуже багато хороших тренерів. Напевно, Окан Бурук в Туреччині. Я з ним два трофеї виграв – з командою, яка не потрапляла навіть в "десятку".

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А от найгірший для мене однозначно Фонсека. Тренує він Рому – і що? Що він виграв з командою? На якому місці йде? Не кажу, хороший він чи поганий. Я говорю особисто за себе. Це були побутові моменти, все разом. Він вибрав такий шлях. Команда грала при Фонсеці? Це Фонсеки команда? Приклад. При Рамосі ми грали в один футбол, при Маркевичі – в інший. Фонсека Шахтар не змінив. Як можна було посадити Рака (Ярослава Ракицького – прим.) на трибуну, кричати, що я граю у два нападники, а потім вилетіти з Ліги чемпіонів і казати, що не він винен? Я пішов, Срна і Ракицький. Після цього як такого стрижня немає", – сказав Селезньов на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Селезньов – вихованець донецького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у Шахтарі у 2002 році, за який виступав до 2009-го. Згодом Євген ще двічі повертався до табору "помаранчево-чорних": у сезоні 2011/12 та у 2016 році. Окрім "гірників" встиг пограти за київський Арсенал, Дніпро, російську Кубань, іспанську Малагу та турецькі Карабюкспор, Акхісар Беледієспор та Бурсаспор.

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