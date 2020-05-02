"Было ощущение, что схватил бога за бороду": Селезнев – о своей звездной болезни

Украинский форвард турецкого Бурсаспора Евгений Селезнев признался, что после перехода в Шахтер не выдержал проверки славой и деньгами.

"Единственное, о чем я реально сильно жалею – у меня рано началась звездная болезнь. Если был бы мудрее – некоторых ошибок точно не допустил бы. У нынешнего поколения не вижу звездной болезни, они немного другие.

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У меня она проявлялась в поведении, режиме. Было ощущение, что схватил бога за бороду. Особенно первые полгода, как я из Арсенала в Шахтер приехал. Мне помогли в Днепре – Русол, Ротань, Назаренко, Калиниченко. Они нашли ко мне ключ. Это не воспитание было, мы просто пили кофе, разговаривали. Я очень благодарен им – они научили многому", – сказал Селезнев на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Селезнев – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в Шахтере в 2002 году, за который бегал до 2009-го. С 2007 по 2008 годы выступал в аренде в киевском Арсенале. В 2009-м перешел в Днепр, откуда в 2011 г. снова вернулся в Шахтер. Кроме вышеназванных клубов успел поиграть за российскую Кубань, испанскую Малагу и турецкие Карабюкспор, Акхисар Беледиеспор и Бурсаспор.

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