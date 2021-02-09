"У меня в детстве была мечта забивать голы. Я всегда всего добиваюсь. Для меня это даже больше, чем мечта. Такой шанс дается не каждому в жизни, а я в полушаге от него. Если я этого не сделаю, я сам себе этого в жизни не прощу.

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Хацкевич сказал, что я не побью рекорд Шацких и Реброва? Да. Сказал и сказал. Мы на сборе были, они как раз рядом на поле тренировались. Мне так приятно стало, что я в этой компании с такими звездами – Шацких, Хацкевич. С такими именами мое имя рядом.

Я смотрел на них по телевизору, а сейчас могу побить их рекорд. Это дорогого стоит. Хацкевич меня завел этими словами. Мы бегали в футбол, а я ему сказал: "Передайте Максу, что я побью его рекорд, чего бы мне это не стоило", – рассказал Селезнев в шоу Бомбардир.

Отметим, что Шацких и Ребров разделяют первое и второе места в рейтинге голеадоров чемпионата Украины со 123 голами, а Селезнев расположился на третьей строчке со 116 забитыми мячами.

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