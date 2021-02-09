"У мене в дитинстві була мрія забивати голи. Я завжди всього досягаю. Для мене це навіть більше, ніж мрія. Такий шанс дається не кожному в житті, а я за півкроку від нього. Якщо я цього не зроблю, я сам собі цього в житті не прощу.

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Хацкевич сказав, що я не поб'ю рекорд Шацьких та Реброва? Так. Сказав і сказав. Ми на зборах були, вони якраз поруч на полі тренувалися. Мені так приємно стало, що я в цій компанії з такими зірками – Шацьких, Хацкевич. З такими іменами моє ім'я поруч.

Я дивився на них по телевізору, а зараз можу побити їхній рекорд. Це дорогого коштує. Хацкевич мене завів цими словами. Ми бігали в футбол, а я йому сказав: "Передайте Максу, що я поб'ю його рекорд, чого б мені це не коштувало", – розповів Селезньов у шоу Бомбардир.

Зазначимо, що Шацьких та Ребров поділяють перше та друге місця у рейтингу голеадорів чемпіонату України зі 123 голами, а Селезньов розташувався на третій сходинці зі 116 забитими м'ячами.

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