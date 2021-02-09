"Я все узнал. Догадывался, но не думал, что таким способом... А как клуб может сливать своего футболиста? Впервые в своей карьере такое слышу. В других моих командах тебя могли просто не ставить в стартовый состав.

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Так со мной обращаться и вылить на меня грязь, что я был пьян... Я не обижен на клуб, это делал не клуб, а определенные люди. Я понимаю, что это не Андрей Засуха и не Колос. Это работа определенных людей.

Я не знаю почему, для меня самого это секрет. По-моему, я, наоборот, помог клубу. Кто лучший бомбардир команды в первом круге? Это голы с пенальти? А кто их заработал? Как по-другому здесь забить? Я готовился забивать с игры, все видели, в которой я сейчас форме.

Если клубу неинтересно со мной работать... Но я не позволю убрать себя таким способом. Это нечестно и не по-человечески", – сказал Селезнев в эфире YouTube-канала Бомбардир.

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