"Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к Родине, к своей матери, к своим детям, к своей семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину. Погибают мирные украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать. Оставьте нас и нашу Украину.

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Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что Россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду. Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине", – написал Ракицкий в Instagram.

Напомним, Ракицкий покинул Зенит после начала войны, однако сделал это ради того, чтобы вывезти родителей из Украины – семья Ярослава и дальше проживает в Санкт-Петербурге.

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