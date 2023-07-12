"Евгений Селезнев продолжит футбольную карьеру в СК Днепр-1. Правда, уже не как игрок, а как менеджер.

"Я стране приносил только хорошее": Селезнев признался, почему решил завершить карьеру

Официальной станет должность заместителя исполнительного директора Андрея Русола. Это первое место работы Жени после завершения игровой карьеры. Его функционал в СК Днепр-1 – это селекция, в которой он и до этого помогал клубу в последнее время, но неофициально. К примеру, трансфер Олега Горина из Миная – именно заслуга Сели", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, Селезнев за свою карьеру успел поиграть за Шахтер, киевский Арсенал, Днепр, Колос и Минай. Также выступал и за рубежом, в частности, в российской Кубани, турецких Карабюкспоре, Акхисарспоре и Бурсаспоре, в испанской Малаге. Селезнев является третьим лучшим голеадором в истории чемпионатов Украины – 117 голов. Больше только у Максима Шацких и Сергея Реброва.

В начале июня Евгений провел свой прощальный матч под лозунгом дуэли Шахтера и Днепра.

Селезнев оформил 5 голов в прощальном матче – дуэль звезд Динамо, цирковые пенальти, ностальгия по Днепру-2015