Євген Селезньов (ліворуч) і Андрій Русол (в центрі) / Стоп-кадр з відео

"Євген Селезньов продовжить футбольну кар'єру в СК Дніпро-1. Щоправда, вже не як гравець, а як менеджер.

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Офіційною стане посада заступника виконавчого директора Андрія Русола. Це перше місце роботи Жені після завершення ігрової кар'єри. Його функціонал в СК Дніпро-1 – це селекція, в якій він і до цього допомагав клубу останнім часом, але неофіційно. До прикладу, трансфер Олега Горіна з Миная – саме заслуга Сєлі", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Селезньов за свою кар'єру встиг пограти за Шахтар, київський Арсенал, Дніпро, Колос та Минай. Також виступав і за кордоном, зокрема, в російській Кубані, турецьких Карабюкспорі, Акхісарспорі й Бурсаспорі, в іспанській Малазі. Селезньов є третім найкращим голеадором в історії чемпіонатів України – 117 голів. Більше лише у Максима Шацьких і Сергія Реброва.

На початку червня Євген провів свій прощальний матч під гаслом дуелі Шахтаря і Дніпра.

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