Форвард Колоса Евгений Селезнев прокомментировал информацию об интересе киевского клуба к его персоне.

Евгений Селезнев мог летом перейти в киевское Динамо. Об этом он сам заявил в интервью Футбольному формату.

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"Да, это правда", – ответил Селезнев на вопрос об интересе от Динамо, однако не назвал никаких деталей.

Заметим, 35-летний игрок подписал контракт с Колосом в начале сентября 2020 года. Туда он перебрался из турецкого Бурсаспора свободным агентом. В текущем сезоне в его активе 10 матчей и 3 забитых мяча.

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