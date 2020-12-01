Селезнев подтвердил, что Динамо интересовалось им летом
18:42 - Читати українською
Форвард Колоса Евгений Селезнев прокомментировал информацию об интересе киевского клуба к его персоне.
Евгений Селезнев мог летом перейти в киевское Динамо. Об этом он сам заявил в интервью Футбольному формату.
Селезнев мог перейти в СК Днепр-1
"Да, это правда", – ответил Селезнев на вопрос об интересе от Динамо, однако не назвал никаких деталей.
Заметим, 35-летний игрок подписал контракт с Колосом в начале сентября 2020 года. Туда он перебрался из турецкого Бурсаспора свободным агентом. В текущем сезоне в его активе 10 матчей и 3 забитых мяча.
Колос и Десна не определили победителя в матче с двумя пенальти
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