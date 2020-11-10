Форвард Колоса Евгений Селезнев имел еще один вариант продолжения карьеры в Украине.

Опытный нападающий Евгений Селезнев мог оказаться в СК Днепр-1, информирует ТаТоТаке. Стороны вели переговоры летом.

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Однако, договориться о полноценном трансфере не удалось. По словам одного из ведущих программы, форвард и клуб не сошлись "в финансовых и моральных вопросах". Интересно, что ранее Селезнев выступал за Днепр – клуб лишили профессионального статуса.

Напомним, Колос подписал Евгения Селезнева в сентябре на правах свободного агента. В текущем сезоне УПЛ 35-летний нападающий провел 6 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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