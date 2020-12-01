Селезньов підтвердив, що Динамо цікавилось ним влітку
18:42 - Читать на русском
Форвард Колоса Євген Селезньов прокоментував інформацію про інтерес київського клубу до його персони.
Євген Селезньов міг влітку перейти у київське Динамо. Про це він сам заявив в інтерв'ю Футбольному формату.
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"Так, це правда", – відповів Селезньов на питання про інтерес від Динамо, проте не назвав жодних інших деталей.
Зауважимо, 35-річний гравець підписав контракт з Колосом на початку вересня 2020 року. Туди він перебрався з турецького Бурсаспора вільним агентом. У поточному сезоні в його активі 10 матчів та 3 забиті м'ячі.
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