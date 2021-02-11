"Колос и Селезнев не разрывают контракт. Это главный итог встречи игрока с президентом клуба. Стороны выслушали друг друга, но точки не поставили.

Селезнев сделал амбициозное заявление о завершении карьеры

Костышин на встречу приезжать отказался. Хотя получил смс, в которой Женя извинился за эмоции в общении с коучем", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Селезнева отчислили из Колоса из-за нарушения режима – СМИ утверждали, что он выпивал с Андреем Ворониным накануне спарринга с брестским Рухом. Президент ковалевского клуба Андрей Засуха упорно не брал трубку после звонков Евгения. В конце концов, сегодня состоялась долгожданная встреча футболиста и функционера.

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