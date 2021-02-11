Бельгия, Кубок, 1/8 финала

Беерсхот Вилрейк – Мехелен – 0:1

Гол: Схофс, 41

Гент – Шарлеруа – 3:1

Голы: Яремчук, 74, Оджиджа-Офо, 82, Бераино, 85 (аг.) – Николсон, 2

Брюгге уверенно выбил Антверпен из Кубка Бельгии – до матча против Динамо осталась неделя

В очередном раунде Кубка Бельгии уже не было любителей, поэтому командам, чтобы пройти в следующий этап соревнований, пришлось изрядно попотеть. Соседи по турнирной таблице Лиги Жупиле – Беерсхот и Мехелен – держали свои ворота на замке почти весь тайм. Лишь в конце первой сорокапятиминутки Робу Схофсу удалось размочить счет – защитник Мехелена удачно замкнул прострел с правого фланга на дальнюю штангу. Украинский нападающий Марьян Швед не попал даже в заявку на матч, в то время как Денис Причиненко вышел в основе Беерсхота с первых минут, на 54-й минуте заработал предупреждение, а на 80-й был заменен.

Гент с Яремчуком и Безусом в составе пропустил от Шарлеруа уже на второй минуте. Оба украинцы имели несколько неплохих возможностей сравнять, однако сфера упорно не лезла в ворота. Впрочем, как только Безус на 73-й минуте покинул поле, Яремчук сразу же забил. А потом Вадис Оджиджа-Офо увеличил преимущество Гента и болельщикам немного отлегло. Под занавес матча Сайдо Бераино срезал мяч в собственные ворота, поставив таким образом жирную точку в матче.

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