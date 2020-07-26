Селезнев не помог Бурсапору избежать разгрома и может покинуть клуб – команда украинца не сыграет в элитном дивизионе

Турция. Плей-офф за выход в Суперлигу.

1/2 финала, ответный матч

Аданадемирспор – Бурсаспор – 4:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Зенгин, 55 (пен), Рассул, 78, Илдіз, 88, Акьюз, 90+8 – Озкан, 90+13

Первый поединок завершился нулевой ничьей, поэтому перед ответной встречей команды сохраняли примерно равные шансы на финал плей-офф. Правда, борьбы не получилось. Хозяева открыли счет во втором тайме - Зенгин реализовал пенальти. Под занавес игры Бурсапор пропустил еще трижды, на что сумел ответить одним точным ударом.

Евгений Селезнев вышел на 80-й минуте уже при счете 0:2, но не смог изменить ход поединка. Следующий сезон Бурсаспор тоже проведет во втором дивизионе. К слову, у 35-летнего Селезнева истекает контракт с клубом, а новостей о его продлении пока нет.

Заметим, за Аданадемирспор выступает Александр Гладкий, но в последний раз украинец выходил на поле еще в прошлом году. В 2020-м нападающий не попадал даже в заявку.

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