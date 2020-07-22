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Селезнев получил плохую оценку, а Бурсаспор не смог выиграть первый матч плей-офф за выход в Суперлигу Турции

22 июля 23:40 - Читати українською
Селезнев получил плохую оценку, а Бурсаспор не смог выиграть первый матч плей-офф за выход в Суперлигу Турции
Евгений Селезнев / фото: Бурсаспор

Бурсаспор на своем поле сыграл вничью с Аданадемирспором в первом полуфинале плей-офф за выход в Суперлигу Турции.

Чемпионат Турции. Второй дивизион, плей-офф

Бурсаспор – Аданадемирспор – 0:0

В стартовом составе хозяев появился украинец Евгений Селезнев и провел на поле 73 минуты. Форвард не сумел помочь своей команде победить – матч завершился без голов.

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Сам Селезнев от статистического портала Sofascore получил посредственную оценку 6,5 – второй самый низкий балл среди всех игроков, которые начинали матч с первых минут. Евгений был инертным в атакующей фазе, но, традиционно для себя, старательным в борьбе, помогая партнерам при обороне.

Отметим, что судьба путевки в финал плей-офф решится 26 июля. Поединок состоится на поле Аданадемирспора.

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Теги
Турция Украинцы за рубежом Евгений Евгений Селезнев Бурсаспор Бурсаспор
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