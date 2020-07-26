Селезньов не допоміг Бурсапору уникнути розгрому та може покинути клуб – команда українця не зіграє в елітному дивізіоні

Туреччина. Плей-офф за вихід у Суперлігу.

1/2 фіналу, матч-відповідь

Аданадемірспор – Бурсаспор – 4:1 (перший матч – 0:0)

Голи: Зенгін, 55 (пен), Рассул, 78, Їлдіз, 88, Ак'юз, 90+8 – Озкан, 90+13

Перший поєдинок завершився нульовою нічиєю, тому перед матчем-відповіддю команди зберігали приблизно рівні шанси на фінал плей-офф. Щоправда, боротьби не вийшло. Господарі відкрили рахунок у другому таймі – Зенгін реалізував пенальті. Під завісу гри Бурсапор пропустив ще тричі, на що зумів відповісти одним влучним ударом.

Євген Селезньов вийшов на 80-й хвилині вже за рахунку 0:2, але не зміг змінити хід поєдинку. Наступний сезон Бурсаспор теж проведе у другому дивізіоні. До слова, у 35-річного Селезньова завершується контракт з клубом, а новин щодо його продовження наразі немає.

Зауважимо, за Аданадемірспор виступає Олександр Гладкий, але востаннє українець виходив на поле ще у минулому році. У 2020-му нападник не потрапляв навіть до заявки.

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