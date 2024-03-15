Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев посетил Донецкую область, где поддержал украинских военных, которые защищают наши земли от российского нашествия.

Селезнев с фондом "Народная армия" посетили село Великая Новоселка в Донецкой области, где встретились с военными.

"Гореть вам в аду, ублюдки": Кривбасс отреагировал на обстрел Кривого Рога, пригласив ФИФА и УЕФА

В частности, бывший футболист попытался пострелять из пулемета и РПГ (Ручной противотанковый гранатомет – прим.). Евгений искренне удивлялся, как воины могут в тяжелой амуниции передвигаться в течение длительного времени (это без учета оружия и боекомплекта).

Не обошлось и без футбола – Селезнев вместе с военными упражнялся в жонглировании мячом. Получилось эффектно, учитывая, что экс-форвард сборной Украины был в неудобной военной экипировке. Подробнее о поездке Евгения в Донецкую область можно посмотреть по ссылке.

"Чекаю на дзвінок тата у день народження": футболіст-прикордонник у полоні з 24.02 – він першим зустрів вторгнення РФ