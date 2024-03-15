Селезнев навестил военных на передовой – стрелял из РПГ и показывал футбольные скиллы
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев посетил Донецкую область, где поддержал украинских военных, которые защищают наши земли от российского нашествия.
Селезнев с фондом "Народная армия" посетили село Великая Новоселка в Донецкой области, где встретились с военными.
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В частности, бывший футболист попытался пострелять из пулемета и РПГ (Ручной противотанковый гранатомет – прим.). Евгений искренне удивлялся, как воины могут в тяжелой амуниции передвигаться в течение длительного времени (это без учета оружия и боекомплекта).
Не обошлось и без футбола – Селезнев вместе с военными упражнялся в жонглировании мячом. Получилось эффектно, учитывая, что экс-форвард сборной Украины был в неудобной военной экипировке. Подробнее о поездке Евгения в Донецкую область можно посмотреть по ссылке.
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