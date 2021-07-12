Ветеран Евгений Селезнев не покидает попыток продолжить карьеру в Украине, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата.

35-летний форвард имеет шансы стать игроком Миная, информирует ТаТоТаке в своем Facebook.

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Селезнев сегодня, 12 июля, прибыл в расположение закарпатцев. Сейчас стороны ведут переговоры о переходе игрока. Ранее сообщалось, что Евгений может присоединиться к Вересу, Львову или Черноморцу.

Напомним, в прошлом сезоне Евгений провел за Колос 12 матчей (5 голов), но зимой был отчислен из коллектива из-за нарушения дисциплины. Контракт 35-летнего форварда с ковалевцами завершился 1 июля.

К слову, Минай, скорее всего, после вылета из УПЛ по итогам кампании 2020/21 вернется в элиту, заняв место Олимпика, который снялся из соревнований.

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