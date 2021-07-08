Уже бывший форвард Колоса Евгений Селезнев не сидит без дела.

35-летний бомбардир, который сейчас находится без клуба, тренируется в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве.

Селезнев может оказаться в Черноморце

Кадры после занятия спортом Селезнев опубликовал в своем Instagram, добавив подпись: "После легенькой пробежки".

Напомним, в прошлом сезоне Евгений провел за Колос 12 матчей (5 голов), но зимой был отчислен из коллектива из-за нарушения дисциплины. Контракт 35-летнего форварда с ковалевцами завершился 1 июля.

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