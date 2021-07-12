Ветеран Євген Селезньов не покидає спроб продовжити кар'єру в Україні, щоб стати найкращим бомбардиром чемпіонату.

35-річний форвард має шанси стати гравцем Миная, інформує ТаТоТаке у своєму Facebook.

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Селезньов сьогодні, 12 липня, прибув у розташування закарпатців. Наразі сторони ведуть перемовини про перехід гравця. Раніше повідомлялось, що Євген може приєднатись до Вереса, Львова чи Чорноморця.

Нагадаємо, минулого сезону Євген провів за Колос 12 матчів (5 голів), але взимку був відрахований з колективу за порушення дисципліни. Контракт 35-річного форварда з ковалівцями завершився 1 липня.

До слова, Минай, найімовірніше, після вильоту з УПЛ за підсумками кампанії 2020/21 повернеться в еліту, посівши місце Олімпіка, який знявся зі змагань.

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