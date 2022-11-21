"Насколько я понимаю, у Селезнева конфликт с Шараном. Он не воспринимает тренера, а тренер – его. Скажем так, пробежала черная кошка.

Селезнев пытается реанимировать карьеру – известный клуб УПЛ резко отказал

Мы все взрослые люди, понимаем – опытный и титулованный центрфорвард, но не играет за свой клуб, с которым у него контракт. Это не просто так. Даю такой прогноз: пока Шаран в Минае, то мы вряд ли увидим там Селезнева", – заявил Вацко .

37-летний центральный нападающий Миная последний раз выходил на поле в матче против Львова 25 сентября, отыграв 7 минут. После этого ни разу не попадал в заявку. Контракт Евгения с закарпатцами рассчитан до конца 2022 года.